Spende aus Oberwürzbach für Schutzengel : Metzgerei Petermann spendet für „Schutzengel“

Thomas Petermann (links) übergab die Spende an Klaus Port. Foto: Klaus Port

Oberwürzbach Auch in diesem Jahr verzichtet die Oberwürzbacher Metzgerei Petermann auf Weihnachtspräsente an Kunden und Geschäftspartner. Stattdessen spendet sie 1200 Euro an den gemeinnützigen Blieskasteler Schutzengelverein für soziale Hilfsprojekte in unserer Region.