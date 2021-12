Schutzengelverein freut sich : Metzgerei Petermann spendet 1200 Euro für Kinder

Oberwürzbach Auch 2021 verzichtet die Metzgerei Petermann auf Weihnachtspräsente an Kunden und Geschäftspartner. Stattdessen stellt sie ihr Herz für schwerstkranke und hilfsbedürftige Kinder in unserer Region unter Beweis.

Bei der offiziellen Spendenübergabe in der Oberwürzbacher Fachmetzgerei konnte sich Vereinsvorsitzender Klaus Port von der Produktvielfalt und Warenqualität überzeugen. Mit Erfolg legte Thomas Petermann im Februar 2017 die Prüfung zum „Fleischsommelier“ am Bildungszentrum des Fleischerhandwerks in Augsburg als erster Fleischsommelier des Saarlandes ab.

Im nächsten Jahr kann die Metzgerei, die bereits in der dritten Generation Fleisch- und Wurstwaren herstellt, ihr 80. Firmenjubiläum feiern. Bestes Fleisch von ausgesuchten Betrieben in unserer Region garantiert Qualität bei Warenvielfalt. In der hauseigenen Wurstküche werden 120 Wurstsorten und bis zu 200 Fleischprodukte in eigener Herstellung produziert, für die es immer wieder Auszeichnungen und Preise gebe. Wieder habe es die Metzgerei geschafft, vom „Feinschmecker“, dem Gourmetmagazin in Deutschland, prämiert zu werden und zu den 500 besten Metzgereien Deutschlands zu zählen.