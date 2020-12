Kostenpflichtiger Inhalt: Neuer Titel bedeutet eine Million Euro für Kultur : Metz will französische Kulturhauptstadt werden

Mit einer Lichtanimationen wurde die Metzer Kathedrale im vergangenen Winter zu ihrem 800. Geburtstag groß in Szene gesetzt. Auch wenn Metz keine Details über seine derzeit laufende Bewerbung als französische Kulturhauptstadt preisgibt – mit Sicherheit wird das imposante Gotteshaus darin die eine oder andere Rolle spielen. Foto: Collectif Artslide/Ville de Metz

Metz/Paris In Anlehnung an das prestigeträchtige Label „Kulturhauptstadt Europas“ hat Frankreich jüngst seinen eigenen Titel geschaffen. Metz bewirbt sich für die erste Ausgabe in zwei Jahren – womit 2022 zu einem doppelt herausragenden Kulturjahr für die Großregion werden könnte.