Stadt St. Ingbert bittet um Hinweise : Diebe sind scharf auf gusseiserne Deckel in Straßenrinnen

Die Stadt St. Ingbert warnt aus aktuellem Anlass vor Metalldieben, die im Stadtgebiet unterwegs sind.

Innerhalb der beiden vergangen Tage (23. und 25. Oktober) wurden im Stadtgebiet von St. Ingbert sage und schreibe sechs Abdeckungen von Regeneinläufen in Straßenrinnen entwendet. Betroffen waren nach Angaben der Stadtverwaltung folgende Straßen: die Würzbachstraße in Reichenbrunn (1), Zufahrt zur Kompostieranlage (2), am Parkplatz der Rohrbachhalle (1) und zwei Abdeckungen in Schüren. Anzeige bei der Polizei sei bereits erstattet worden, wie die Pressestelle der Stadt weiter mitteilt.