Veranstaltung in St. Ingbert Wie das Thema Demenz aus der Tabu-Ecke kommt

St. Ingbert Die Altersstruktur der Gesellschaft verändert sich. Es gibt mehr Senioren, aber weniger Geburten. Mit dem Älterwerden der Bevölkerung geht der Anstieg der Alterskrankheiten wie der Demenz einher. Allein im Saarland sind 23 000 Menschen davon betroffen. Um so wichtiger ist es, ein Bewusstsein für diese Tatsache zu schaffen, die Krankheit mitten in die Gesellschaft zu holen und Hilfen für Betroffene und deren Angehörige anzubieten. Dies war das Ziel des Memory Walk am Mittwoch in St. Ingbert.