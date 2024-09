Memory Walk in St. Ingbert „Memory-Walk“ informiert über das Thema Demenz

Im Schulungsraum der Volkshochschule in der Kaiserstraße 71 findet um 11 Uhr ein virtueller Stadtrundgang mit Konrad Weisgerber vom Heimat- und Verkehrsverein und um 13 Uhr ein Vortrag Nachbarschaftshilfe im Viertel – Impulse für eine moderne Quartiersarbeit mit Rainer Kortus statt. Am Stand des Seniorenbeirates der Stadt St. Ingbert gibt es Waffeln am Stiel.