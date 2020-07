Meisterehrung in St. Ingbert : Die Meisterschale gab’s für die Zweite der Viktoria

St. INGBERT St. Ingberter Team setzte sich unangefochten in der Kreisliga A Höcherberg durch. Saisonstart für beide Mannschaften.

Zunächst einmal stand die zweite Mannschaft im Mittelpunkt. Sie hatte sich in der vorzeitig aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochenen Saison der Kreisliga A Höcherberg mit einem Punktequotienten von 2,81 und einem Torverhältnis von 108:19 völlig unangefochten den Titel gesichert und darf künftig in der Bezirksliga Homburg antreten. Die Viktoria-Reseserve gewann 15 ihrer 16 Saisonpartien und musste sich lediglich Ende August vergangenen Jahres beim 2:3 in Erbach ein einziges Mal geschlagen geben. Die Meisterehrung nahm Klassenleiter Thomas Stopp vor, der Kapitän Sascha-Domenic Heimann unter dem lautstarken Jubel seiner Mitspieler den obligatorischen Teller samt Urkunde überreichte. Anschließend wurde auch noch das Meisterfoto geknipst. „Es war die einzige Mannschaft, die zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs so deutlich vorne gestanden hat. So eine beeindruckende Quote hatte ansonsten im gesamten Ostsaarbereich niemand erreicht. Hier kann man also von einem Meister sprechen“, meinte Stopp.