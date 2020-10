Auf Diebestour quer durch die Stadt : Frauen stehlen mehrere Geldbeutel in St. Ingberter Einkaufsmärkten

Mehrere Taschendiebstähle gab es in Lebensmittelgeschäften in St. Ingbert. Foto: Arno Burgi/dpa Foto: dpa/Arno Burgi

St. Ingbert Zu mehreren Taschendiebstählen in drei unterschiedlichen Lebensmittelmärkten in St. Ingbert ist es am Freitag, 16. Oktober, ist es um die Mittagszeit, zwischen 11 und 12.30 Uhr, gekommen. Bei den betroffenen Geschäften handelte sich um den Edeka-Markt in der Oststraße, das Kaufland im Grubenweg und die Aldi-Filiale in der Dudweilerstraße.

Dort wurden nach Angaben der Polizei jeweils vornehmlich älteren Frauen die Geldbeutel aus mitgeführten Taschen oder der Jackentasche entwendet. Bislang ist ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich bekannt. In zwei Fällen erhielt die Polizei Hinweise auf zwei etwa 25 bis 35 Jahre alte, südländisch aussehende Frauen. Die Polizei St. Ingbert sucht in dem Zusammenhang nach weiteren Hinweisen.