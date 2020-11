Sachbeschädigungen in St. Ingbert : Reifenstich und eingeschlagene Scheiben in drei Stadtteilen

Foto: dpa/Carsten Rehder

St. Ingbert Unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Donnerstag, 19. November, 13Uhr, und Samstag, 21. November, 16.45 Uhr, im Stadtgebiet von St. Ingbert insgesamt drei Sachbeschädigungen an Fahrzeugen verübt . Die Sachbeschädigungen ereigneten sich laut Polizei in Rohrbach in der Austraße (VW Polo mit SLS-Kreiskennzeichen, Reifen eingestochen), in Hassel in der Rohrbacher Straße (Renault Clio mit HOM-Kreiskennzeichen, Heckscheibe eingeschlagen) sowie in St. Ingbert-Mitte in der Kaiserstraße (Audi A4 mit NK-Kreiskennzeichen, Frontscheibe beschädigt).