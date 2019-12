Polizei sucht Zeugen : Unbekannter besprüht Häuser in St. Ingbert mit weißer Farbe

St. Ingbert In der Nacht vom zweiten Weihnachtsfeiertag, 17 Uhr, bis Freitag, 27. Dezember, 8.30 Uhr, wurden der Polizei St. Ingbert mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti in weißer Sprühfarbe gemeldet. Bisher sind der Polizei fünf Anwesen sowie ein Stromverteilerkasten in der Pfarrgasse in St. Ingbert-Mitte bekannt, die der unbekannte Täter verunziert hat.

Es entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro.