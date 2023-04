Feuerwehr St. Ingbert Feuerwehr lobt: Ersthelfer greifen vorbildlich nach Verkehrsunfall ein

Am Freitagmorgen (14. April), fuhr gegen 7 Uhr ein SUV in einen Hang in der Oststraße in St. Ingbert. Die Fahrerin in dem Fahrzeug war bewusstlos. Die Türen ließen sich von außen nicht öffnen. Ersthelfer setzten vorbildlich die Rettungskette in Gang. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei eilten zum Unfallort. Während die Einsatzkräfte anrückten, schlugen die Ersthelfer eine Scheibe der Hintertür ein und öffneten das Fahrzeug. Eine Ersthelferin stellte einen Herzkreislauf-Stillstand fest. Weitere Personen zogen die Frau aus dem Fahrzeug. Umgehend starteten die Helfer eine Herz-Lungen-Wiederbelebung bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Ein Notarzt und Rettungsdienstkräfte übernahmen die weitere Versorgung. Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten das Fahrzeug gegen ein Abrutschen auf die Straße und sperrten gemeinsam mit der Polizei die Straße ab. Zusätzlich errichteten die Helfer einen Sichtschutz. Zur weiteren Versorgung brachte der Rettungsdienst die Frau in ein Krankenhaus. Während der Rettung war die Oststraße für den Berufsverkehr gesperrt.