Feuerwehr St. Ingbert Mehrere Einsätze für die Feuerwehr an Ostern

In der Nacht von Ostersamstag auf Ostersonntag rückte die Feuerwehr St. Ingbert zu zwei kleineren Bränden in der Stadt aus. Kurz nach 1 Uhr brannte in der Bergstraße eine Thuja an einem Gebäude. Ein Feuerwehrmann, der sich gerade vom Wohnhaus aus auf der Anfahrt zum Gerätehaus befand, entdeckte die Flammen am Gebäude und brachte den Brand mit einem Pulverlöscher unter Kontrolle. Als das Löschfahrzeug und die Drehleiter anrückten, nahmen die Einsatzkräfte Nachlöscharbeiten mit einem Strahlrohr vor. Der Dachbereich und die Fassade wurden mit einer Wärmebildkamera vom Korb der Drehleiter aus kontrolliert. Für die Bewohnerin des Gebäudes bestand aufgrund des schnellen Eingriffs des Feuerwehrmanns keine Gefahr. Zu einem weiteren Brand rückten die Einsatzkräfte gegen 3.40 Uhr nach Schüren aus. Auf einem Containerplatz brannte ein Papiercontainer. Das als erste eintreffende Polizeikommando dämmte die Flammen mit einem Feuerlöscher ein. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Container mit einem Strahlrohr ab.