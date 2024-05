Bereits über 100 Einsätze für Löschbezirk Mitte in 2024 Am Maifeiertag: Feuerwehr rettet Patienten am Glashütter Weiher

Am Feiertag 1. Mai hat ein Anwohner in der Josefstaler Straße der Feuerwehr den Brand in einer Wohnung gemeldet. Als die Helfer eintrafen, stellte sich der vermeintliche Brand als angebranntes Essen heraus. Der Einsatz war nach Angaben der Feuerwehr der 100. Einsatz für den Löschbezirk-Mitte in diesem Jahr. Zwei weitere Einsätze arbeitete die Feuerwehr am Mittwochabend ab. Kurz nach 20 Uhr alarmierte der Rettungsdienst die Feuerwehr zum Glashütter Weiher in Rohrbach. Nach einem medizinischen Notfall musste ein Patient aus dem Waldgelände zur Straße transportiert werden. Mit dem geländefähigen Spezialfahrzeug (UTV) brachten die Feuerwehrmänner den Patienten aus dem Wald an die Straße. Der Rettungsdienst brachte den Patienten in ein Krankenhaus. Auf der Rückfahrt erkundeten die die Einsatzkräfte eine massive Rauchentwicklung im Bereich der Straße „In der Lauerswiese“. Ein Transporter hatte einen technischen Defekt und sorgte für den dichten Qualm in der Straße. Ein Feuerwehrmann kontrollierte das Fahrzeug. Ein Pannendienst übernahm das defekte Fahrzeug.