Geldbörse und Navi erbeutet : Ein Dieb durchsucht in Hassel vier geparkte Autos

Foto: picture alliance / dpa/Heiko Wolfraum

Hassel Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 25. auf 26. Februar, in Hassel in der Otto-Brauner-Straße, In der Dell' und Auf der Heide insgesamt vier Fahrzeuge aufgebrochen. Wie die Polizei berichtet, handelt es sich bei den Fahrzeugen um drei graue Peugeot (306, 307 und 508) und einen schwarzen Dacia Duster.

Die ge- und teilweise verschlossenen Fahrzeugtüren wurden dabei auf bislang unbekannte Art und Weise von dem Dieb geöffnet und das Fahrzeuginnere jeweils durchsucht. Hierbei wurden mehrere Gegenstände entwendet, unter anderem ein Navigationsgerät der Marke TomTom und eine braune Geldbörse der Marke „Michael Kors“. Aufgrund der Tatzeit, Begehungsweise und der örtlichen Nähe geht die Polizei von einem Tatzusammenhang aus und hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.