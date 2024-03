Feuerwehr St. Ingbert Mehrere Brand-Einsätze für die Feuerwehr St. Ingbert am Samstag

Die Leitstelle schickte die Feuerwehr St. Ingbert-Mitte nur kurze Zeit später zu einem weiteren Brandeinsatz in die Rickertstraße in St. Ingbert-Mitte. Dort brannte der Inhalt eine Großraum-Mülltonne. Ein Löschfahrzeug fuhr die Einsatzstelle an. Einsatzkräfte löschten die Tonne mit einem Strahlrohr ab. Die Feuerwehrleute verhinderten so eine Ausbreitung des Brandes. Innerhalb kurzer Zeit war der Einsatz für die neun Einsatzkräfte beendet.