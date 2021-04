Baustellen in St. Ingbert : Baustellen-Ampel regelt den Verkehr

Rentrisch (red) Wegen Fräs- und Asphaltarbeiten in der Heinestraße, von der Einmündung Untere Kaiserstraße bis Einmündung Zollweg muss der Verkehr im St. Ingberter Stadtteil Rentrisch in der Unteren Kaiserstraße und in der Heinestraße ab Dienstag, 27. April, bis zum Mittwoch, 28. April, durch eine mobile Ampelanlage geregelt werden.

