Feuerwehr St. Ingbert Mehrere Bäume stürzten am Montag nach Sturmböen um

An den Einsatzstellen bot sich meist ein ähnliches Bild. Äste waren abgebrochen und hingen gefährlich über Gehwegen oder Straßen, so beispielsweise in der Gustav-Clauss-Anlage. Andere abgebrochene Starkäste stürzten zu Boden und blockierten dadurch Wege. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. In St. Ingbert-Mitte stürzten jedoch auch zwei Bäume auf oder gegen Häuser. Glücklicherweise blieb es auch hier bei Sachschäden. In der Schmelzerstraße wurde der Baum über die Drehleiter zurückgeschnitten und so die Gefahrenstelle beseitigt, in der Brucknerstraße wurde der Baum über Leinen und einen Entlastungsschnitt gezielt zu Fall gebracht. Beide Häuser blieben bewohnbar und ein größerer Schaden konnte abgewendet werden.