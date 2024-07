Feuerwehr St. Ingbert Mehre Brandeinsätze für St. Ingberts Feuerwehr

Angebranntes Popcorn löste am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr im Regina-Kino in St. Ingbert die Brandmeldeanlage aus. Der Betreiber räumte aufgrund des Alarms das Gebäude und schaltete den Bereich stromlos. Einsatzkräfte der Feuerwehr St. Ingbert durchsuchten das Gebäude und kontrollierten den Brandbereich mit einer Wärmebildkamera. Schnell gaben die Retter Entwarnung, sodass der Kinobetreiber die Vorführungen wieder aufnehmen konnte. Angerückte Kräfte aus Rentrisch und Oberwürzbach konnten die Einsatzfahrt abbrechen. Rund 20 Minuten später brannten ein Aufsitzrasenmäher und weitere Geräte in einem Unterstand in der Blieskasteler Straße. Dichter Rauch stieg über dem Wohngebiet auf. Vom Kino aus startete umgehend ein Löschfahrzeug mit neun Einsatzkräften. Vom Gerätehaus St. Ingbert rückte ein Tanklöschfahrzeug an. Umgehend nahm der Angriffstrupp, geschützt durch schweren Atemschutz, die Brandbekämpfung mit einem Strahlrohr vor. Durch den schnellen und gezielten Löschangriff verhinderte die Feuerwehr einen Vollbrand des Unterstandes und des angrenzenden Holzlagers sowie ein Übergreifen auf das Wohnhaus. Im Anschluss folgten die Nachlöscharbeiten. Neben dem Rasenmäher brannten Reifen, ein Anhänger, Werkzeuge und Brennholz. Die Feuerwehrleute kontrollierten parallel ein angrenzendes Wohnhaus. Auch dort konnte keine Brandausbreitung festgestellt werden. Gegen 17.30 Uhr brannte in der Sebastian-Kneipp-Straße eine Gasheizung. Bewohner unternahmen erste Löschversuche. Der Angriffstrupp, der mit dem ersten Löschfahrzeug anrückte, drang in den Keller vor und kontrollierte den Bereich. Der Trupp unter schwerem Atemschutz stellte einen Kabelbrand an der Heizung fest, der jedoch erloschen war. Zudem stellten die Einsatzkräfte das giftige Gas Kohlenstoffmonoxid im Keller fest. Die Feuerwehr nahm die Heizung außer Betrieb. Parallel bauten die Helfer einen Überdruckbelüftung auf, um den Keller zu entrauchen und um das giftige Gas zu entfernen. Neben der Feuerwehr und dem Rettungsdienst waren auch die Stadtwerke im Einsatz.