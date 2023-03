Arbeitlosenzahlen im Saarpfalz-Kreis für Februar 2023 : Zahl der freien Jobs auf Rekordniveau

Homburg/St Ingbert Den Arbeitsmarkt im Saarpfalz-Kreis prägen etwas mehr Arbeitslose, aber auch ein Stellen-Plus.

Im Februar waren im Saarpfalz-Kreis 3687 Menschen arbeitslos gemeldet, 22 mehr als im Januar. Das geht aus dem Arbeitsmarktbericht hervor, den die Agentur für Arbeit an diesem Mittwoch vorgelegt hat. Die Arbeitslosenquote im gesamten Saarpfalz-Kreis betrug demnach 4,9 Prozent. Vor einem Monat lag sie bei ebenfalls bei 4,9 Prozent und vor einem Jahr bei 4,5 Prozent. Die Region folgte dabei für die Geschäftsstelle Homburg der Arbeitsagentur dem landesweiten Trend eines leichten Anstiegs der Arbeitlosenzahl, in St. Ingbert sank hingegen die Zahl der Erwerbslosen ganz leicht.

Bei der Agentur für Arbeit waren im Februar 1550 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, sieben mehr als im Januar. Beim Jobcenter im Saarpfalz-Kreis waren im aktuellen Monat 2137 Arbeitslose gemeldet, 15 mehr als im Vormonat. In der Arbeitslosenversicherung hat sich die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vorjahr um 1,0 Prozent verringert, in der Grundsicherung hingegen lag die Zahl der Arbeitslosen um 17,2 Prozent über dem Vorjahreswert. Die Entwicklung beim Jobcenter beeinflusst dabei weiter, dass seit dem 1. Juni 2022 geflüchteten Menschen aus der Ukraine in die Betreuung durch die Jobcenter einbezogen werden.

In den vergangenen vier Wochen meldeten die Unternehmen der Region dem Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit 403 neue Stellen, 130 mehr als im Vormonat. Die Zahl der seit Jahresbeginn gemeldeten Arbeitsstellen lag mit 676 Stellen jedoch unter dem Vorjahreswert (minus 18,6 Prozent). Im Bestand wurden im Saarpfalz-Kreis 1736 offene Arbeitsplatzangebote gezählt. Das ist der höchste Februar-Wert bei den offenen Stellen in den vergangenen 15 Jahre, wie die Agentur in ihrem Bericht betont. Die mit Abstand meisten neuen Stellen waren auch Ende Februar weiterhin in der Zeitarbeit, im Verarbeitendes Gewerbe, im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im freiberuflichen/wissenschaftlichen/technischen Dienstleistungsbereich registriert.