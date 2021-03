Kostenpflichtiger Inhalt: In St. Ingbert und Mandelbachtal : Das Angebot für Schnelltests wächst weiter

Schnell und zuverlässig ist der Test, den die saarländischen Testzentren anbieten, wie hier im Test­zentrum der Rohrbach-Apotheke. Foto: Peter Gaschott

St Ingbert/Mandelbachtal An immer mehr Stellen kann man sich per Antigen-Schnelltest auf das Coronavirus testen lassen. In Kürze werden zwei Drive-Ins erwartet.