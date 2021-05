KEB Saarpfalz : Meditationen in der St. Ingberter „Stadtoase“

St Ingbert Meditationsübungen können dazu beitragen, dass Licht und Frieden in die verborgenen Verletzungen und in die Dunkelheit in uns, in unsere Familiengeschichte, den Planeten Erde und den Kosmos strömen, um das dort verkümmerte Licht neu zu entfachen.

Die Katholische Erwachsenenbildung Saarpfalz (KEB) lädt in Kooperation mit der „Stadtoase“ St. Ingbert am Mittwoch, 2. Juni, und am Mittwoch, 9. Juni, von 19 bis 20 Uhr zu Online-Meditationsabenden: „Lichtheilung als Weg zum Frieden“ ein. Die Leitung hat Meditationsleiterin Dorothee Kimmel. Die Kosten betragen zehn Euro pro Abend und Person. Mit der Anmeldung erhalten die Teilnehmer die notwendigen Informationen zu den Zahlungsmodalitäten, zum Zugang (technische Voraussetzungen, Link, Hilfen) sowie Hinweise und Hilfen zum Ablauf.

Zu einem geführten Online-Meditationsabend unter dem Titel: „Die heilsame Wirkung von Eutonie“ lädt die Katholische Erwachsenenbildung Saarpfalz (KEB) in Kooperation mit der „Stadtoase“ St. Ingbert am Dienstag, 1. Juni, und Dienstag, 8. Juni, von 19 bis 20 Uhr ein.

Unter Leitung von Meditationsleiterin Dorothee Kimmel erfahren die Teilnehmer die Eutonie, eine sanfte Übungsweise im Liegen, die zu Ruhe und Wohlbefinden führt. Sie gleicht den Alltagsstress aus und stellt die gesunde Spannung wieder her. Es kann deutlich wahrgenommen werden, was durch das augenscheinliche „Nichtstun“ geschieht. Denn die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Der Kopf kann frei werden. Die Teilnehmer sind ganz bei sich und im äußeren Kontakt. Die Übungen tun Körper, Seele und Geist gut.

Die Kosten betragen zehn Euro pro Abend und Person. Mit der Anmeldung erhalten die Teilnehmer auch hier die notwendigen Informationen zu den Zahlungsmodalitäten, zum Zugang (technische Voraussetzungen, Link, Hilfen) sowie Hinweise und Hilfen zum Ablau