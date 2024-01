Prominenz in St. Ingbert Zwei neue Einträge im Goldenen Buch St. Ingberts

St Ingbert · Der Sänger und Songwriter Max Mutzke hat sich im Goldenen Buch der Stadt St. Ingbert verewigt. Anlass des Eintrags war ein Konzert in der Stadthalle St. Ingbert Ende vergangenen Jahres. Bürgermeisterin Nadine Backes begrüßte offiziell den Musiker in der Stadt: „Ein echtes Highlight in unserem vielfältigen Veranstaltungsjahr.

07.01.2024 , 07:16 Uhr

Max Mutzke trägt sich ins Goldene Buch der Stadt St. Ingbert ein. Bürgermeisterin Nadine Backes freut sich. Foto: Giusi Faragone