Ausstellung in St. Ingbert Max G. Grand-Montagne zeigt neue Werke im Kunstsalon

St Ingbert · Max G. Grand-Montagne hält gerne an lieb gewordenen Traditionen fest. So wie an der jährlichen Präsentation seiner neuen Arbeiten in St.Ingbert. Und dank Astrid Woll-Herrmann, der neuen Inhaberin des früheren Kunstraums Doris T., kann er dies am gewohnten Ort in der ersten Etage über der Caféstube tun.

08.09.2023, 08:18 Uhr

Max G. Grand-Montagne mit einem der Werke seiner neuen Ausstellung. Foto: Brigitte Quack

Von Brigitte Quack