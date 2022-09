Ausstellung in St. Ingbert : Max G. Grand-Montagne zeigt neue Werke im Kunstraum Doris T

St Ingbert Nicht nur als Künstler freut sich Max G. Grand-Montagne auf die Eröffnung seiner Ausstellung „angélique 2“ (engelgleich 2) am kommenden Samstag im Kunstraum Doris T in der Rickertstraße in St. Ingbert.

Doch für ihn ist es nicht nun mal nicht die erste Ausstellung in der bekannten St. Ingberter Galerie, die er vor einigen Jahren an Doris Tabillion übergeben hat. Einmal im Jahr kehrt er zurück und präsentiert seine neuesten Werke. Sicher, seine konkret minimalistische Kunst baut ganz konsequent seit vielen Jahren auf wenigen Bildelementen auf, die er immer wieder meisterlich zu arrangieren weiß. Schwarz und Rot auf weißem Bildgrund breiten sich mal in quadratischer, rechteckiger oder Kreis-Form auf dem Bildgrund aus und wecken in ihrer Einfachheit Gedanken an den Zen-Buddhismus. Sie scheinen zur Ruhe und zum Innehalten aufzufordern, während die anderen, figurativ angehauchten Bildformen unsere Vorstellungskraft anregen. Mit seinen bis ins kleinste Detail kalkulierten und exakt gesetzten Formen deutet der St. Ingberter Künstler Figürliches auf weitem, weißen Bildgrund ganz leise an. Und setzt damit beim Betrachter, dessen Verstand auf Wiederkennen von Bekanntem ausgerichtet ist, eine Assoziationskette in Gang. Menschliche, bisweilen auch tierische Wesen in den unterschiedlichsten Positionen lassen sich fantasiereich ausgestalten und regen zum Schmunzeln an. Mit großer Leichtigkeit schwingen die figürlich anmutenden Bildelemente im Raum. Grand-Montagne reduziert stets bis aufs Äußerste in seinen Unikat-Grafiken, die neuerdings mit zwei kleinen, meist rotfarbigen Quadraten auf Leinwand einherkommen. Auch die Formate haben sich ein wenig geändert: Quadratische Arbeiten in unterschiedlichen Größen sind dominant geworden. Doch auch hier gelingt es ihm immer wieder aufs Neue, Werke mit großer Ausdruckskraft zu kreieren.