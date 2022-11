Radsport : Ein neues Trainer-Trio für den Radfahrer-Bund

St Ingbert/Hirzweiler Saarländischer Radfahrer-Bund stellt sich vor der Saison neu auf.

(red) Der Saarländische Radfahrer-Bund hat am Mountainbike-Landesstützpunkt in Saarbrücken sein neues Trainerteam vorgestellt. Ab dem 1. Dezember wird Matthias Lauer die Position des hauptamtlichen Landestrainers übernehmen. Der 30-Jährige steht kurz vor dem Abschluss seines Studiums in den Sportwissenschaften und ist amtierender deutscher Meister im E-Mountainbike. Sein Heimatverein ist der RSC St. Ingbert. Er tritt die Nachfolge von Benjamin Schwan an. Unterstützt wird Lauer von den Assistenz-Trainerinnen Maike Ames und Nataliia Chencheva.