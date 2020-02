Kostenpflichtiger Inhalt: Aufnahme eines Benefiz-Songs : Saarländer treffen Prinz Harry und Bon Jovi in der Abbey Road

Der britische Prinz Harry gestikuliert, während er eine Rede bei der Abschlussveranstaltung der Invictus Games 2017 hält. Foto: dpa/Nathan Denette

St. Ingbert/London In den Musikstudios in London kommen der Herzog von Sussex und der Rockstar zusammen, um den Benefiz-Song „Unbroken“ aufzunehmen.

Prinz Harry trifft in London mit US-Rockstar Bon Jovi aufeinander – und mitten drin sind Saarländer: kein Scherz! In den legendären Abbey Road Studios findet an diesem Freitag, 28. Februar, eine besondere Musikproduktion statt. Matthias J. Stalter hat gegenüber der Saarbrücker Zeitung von offizieller Seite bestätigt, dass Bon Jovi mit dem „Invictus Games“-Chor eine Single zugunsten der „Invictus Games Foundation“ aufnehmen wird. Der gebürtige St. Ingberter ist mit dem aus Homburg stammenden Dustin Dooley Musikproduzent in den durch die Beatles weltberühmt gewordenen Musikstudios in der Abbey Road (wir berichteten). Stalter erklärt, dass der Song mit dem Titel „Unbroken“ in Studio 2 aufgenommen wird.

Prinz Harry hatte auf seinem Instagram-Profil „sussexroyal“ einen Chat mit Jon Bon Jovi gepostet. Das humorvoll gestaltete Gespräch ist ein PR-Gag – und die offizielle Bestätigung für seine Teilnahme an der Aufnahme des Songs „Unbroken“ zugunsten der „Invictus Games Foundation“. Der Herzog von Sussex hat 2014 eine paralympische Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldaten ins Leben gerufen: die „Invictus Games“. Deren Premiere war 2014 in London. 2016 fanden sie in Orlando statt, 2017 in Toronto und 2018 in Sydney. Die fünfte Auflage wird vom 9. bis 16. Mai in Den Haag stattfinden. 2022 ist dann Düsseldorf an der Reihe.

Rockstar John Bon Jovi. Foto: dpa/Marc Müller

In dem Instagram-Video fragt Bon Jovi den Prinzen, wie es ihm geht. Harry antwortet selbstironisch, dass es ihm gut geht und er gerade „nach einem Gebet lebe“. Das ist eine Anspielung auf „Livin‘ on a prayer“, dem wohl berühmtesten Hit des Superstars. Der Song-Titel ist in dessen Heimat USA eine gängige Floskel, wenn es darum geht, einen sorglosen Lebensweg zu bestreiten, der jedoch ständig mit Schwierigkeiten einhergeht. Bon Jovi schreibt daraufhin, dass er am 28. Februar in London ist und eine Idee habe. Harry fragt, ob er mit Band kommt. Der Sänger antwortet: „Nur ich, aber keine Angst: Ich habe da was in der Hinterhand, das funktionieren wird.“ Harry erwidert: „Ha! Glaub’ bloß nicht, dass ich singe. . . aber: I‘ll give it a shot!“ Diese Worte bedeuten so viel wie „Ich probiere es mal aus“. Sie leiten im Song „Livin‘ on a prayer“ den weltberühmten Refrain ein.

Prinz Harry. Foto: AP/Kirsty Wigglesworth