Kabarett in St. Ingbert Stehende Ovationen für Martin Zingsheim in der Stadthalle

Der Gewinner der St. Ingberter Pfanne von 2013 war im Rahmen der Reihe À la Minute des Kulturamts erschienen und präsentierte sein aktuelles Programm „Aber bitte mit ohne“. Und er zeigte gleich anfangs, was er so richtig gut kann: Begriffe sehr schnell hintereinander reihen. Und das am besten leicht stakkatohaft und so, dass es nicht nur einen Sinn ergibt, sondern auch wachrüttelt. Etwa, wenn er die Neigung der Deutschen, in allem Experten sein zu wollen auf die Schippe nimmt: Corona oder Krieg - es ließe sich vieles aufzählen. „Wir haben Corona erfolgreich verdrängt“, rief Zinsheim die Pandemie in Erinnerung. „Wissen Sie noch, wie das war? Nach 22 Uhr durfte man nur noch mit dem eigenen Hund spazieren gehen“, frotzelte er. Ja, er provozierte gerne. Aber, Martin Zingsheim klagt nicht. Vielmehr bemüht er etwa auch singend und Klavier spielend Statistiken über Deutschland, von denen man überrascht sein kann. Oder er leiht sich Kinder aus, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das sei irgendwie stressfreier. Und, dass, obwohl er selbst welche hat. Vier an der Zahl. Die platziert er dann vorne im Ladefach seines Lastenrads, um eine bessere Knautschzone im Straßenverkehr zu haben. Lassen Sie das erst einmal auf sich wirken, ehe Sie sich aufregen.