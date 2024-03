Martin-Luther-Kirche St. Ingbert Gemeinde stemmt Sanierung mit viel Engagement

Lichtdurchflutet empfängt die Martin-Luther-Kirche in der Josefstaler Straße ihre Gäste. Zu einer Baustellen-Andacht hat die evangelische Gemeinde geladen. Über 60 Menschen sind gekommen, schauen sich um, unterhalten sich, während im hinteren Teil des Sakralbaus schon Brötchen und Lyoner aufgeschnitten werden. Wasser und Bier stehen ebenfalls bereit. Die Andacht ist eben auch eine kleine Feierstunde. Denn es geht mit großen Schritten vorwärts in dem der Romantik nachempfundenen Gebäude. Im vergangenen Sommer startete die grundhafte Sanierung, die tatsächlich vom Boden bis zur Decke reicht. Die Kirche war zuvor in einem schlechten Zustand. Feuchtigkeit in den Wänden, Löcher und Risse in der Decke. Es hatte sich über Jahrzehnte ein Sanierungsstau gebildet. Zuletzt war 2006 die Fassade neu gestrichen worden und das Dach mit Ziegeln neu eingedeckt. Das ist schon einige Jahre her. Jetzt bewegen sich die Gäste der Andacht auf einem neuen Estrich, auf den schon bald ein neuer Terrazzo aufgebracht wird.