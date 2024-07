Großes Vertrauen in Martin Biedermann Ortsvorsteher-Wahl in Rohrbach: Verbale Attacke gegen Stellvertreterin Carina Münzebrock

Kurzer Applaus löste die spürbare Anspannung, die am Mittwochabend im Bürgerhaus in Rohrbach herrschte. Oberbürgermeister Ulli Meyer hatte das Ergebnis der geheimen Wahl bekannt gegeben, in der die kurz zuvor neu verpflichteten Ratsmitglieder einen neuen Ortsvorsteher bestimmt hatten. Von den 13 gültigen Stimmen erhielt Martin Biedermann (SPD) zwölf Ja- und ein Nein-Votum. Im Ortsrat Rohrbach herrscht jetzt folgende Sitz- und Stimmverteilung: SPD fünf, Freie Wähler vier, CDU drei und AfD eins.