„Richtig schönes Fest mit Akteuren aus der Umgebung“ Das sind die Pläne fürs Oktoberfest in Rohrbach

Was in St. Ingbert nicht gelingt, Martin Biedermann will es in Rohrbach stemmen. Ein Oktoberfest im Zelt veranstaltet er, und der Wirt der Rohrbachhalle verspricht, dass Rohrbach an drei Tagen bayerisch werden soll. Der Vorverkauf zum Fest hat in der Hallengaststätte bereits begonnen. Im Gespräch mit der Saarbrücker Zeitung stellt Biedermann sein Programm vor.