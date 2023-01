Interview Markus Monzel : Für den Artenschutz fliegt er bis nach Panama

Markus Monzel vor einem Banner der Cites-Konferenz. Foto: Monzel

St. Ingbert Markus Monzel aus St. Ingbert hat als Experte für wirbellose Tiere die Cites-Artenschutzkonferenz in Panama besucht.

Herpetologie gehört nicht gerade zu den geläufigsten naturkundlichen Forschungsbereichen. Markus Monzel sitzt für die CDU im St. Ingberter Stadtrat und ist zugleich Präsident eines weltweiten Fachverbandes. Als Experte war er auf einem Weltkongress in Panama. Und sieht Fortschritte in der Biosphäre Bliesgau.

Herr Monzel, der Fachverband „Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde“, kurz DGHT, mit über 5000 Mitgliedern in 30 Ländern hat mit Ihnen seinen Präsidenten ausgerechnet im kleinen St. Ingbert sitzen. Wie kommt das?

Monzel Das ist tatsächlich Zufall. Als gebürtiger Saarländer wohne ich seit zehn Jahren in St. Ingbert. 2015 wurde ich zum Präsidenten der DGHT gewählt. Wir sind ein nach nationalem Recht anerkannter Naturschutzverband, unter dem Namen „Der Salamander“ 1918 in Madgeburg gegründet. 1964 erfolgte die Umbenennung in Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde (DGHT). Dies betont den Zusammenschluss zwischen beruflich tätigen Herpetologen und sachkundigen Privathaltern.

Wie sind Sie auf Reptilien und Amphibien als Interessensgebiet gekommen?

Monzel Was diese Tiergruppe anbetrifft, bin ich ein Spät-Berufener. Meine Anfänge und auch meine wissenschaftlichen Interessen lagen zunächst bei den Wirbellosen, bei Spinnen und Insekten. Die Schwerpunktbildung auf die Amphibien und Reptilien während meines Studiums der Biogeographie und Zoologie, insbesondere der mittel- und südamerikanischen Arten, ergab sich durch ein Schutzprojekt für eine gefährdete Leguanart in Honduras. Mitte der 90er Jahre kam ich durch Vermittlung des St. Ingberter Vereins Ludwigia dazu. Schließlich inspirierte mich auch mein späterer Doktorvater Paul Müller.

Im November waren Sie bei der 19. Vertragsstaatenkonferenz des Artenschutzabkommens Cites. Dabei geht es um nachhaltigen Handel mit gefährdeten Arten. Klingt Artenschutz und Handel nicht erst einmal recht konträr?

Monzel Das ist nur auf den ersten Blick so. Das Washingtoner Artenschutzübereinkommen (CITES) gibt es seit 50 Jahren. Es hat sich zum Ziel gesetzt, den internationalen Handel mit Tier- und Pflanzenarten und Produkten aus diesen so zu gestalten, dass die Bestände der Arten in freier Natur nicht gefährdet werden. Da die Nutzung von Tieren und Pflanzen einen wichtigen Teil der Lebensgrundlage vieler lokaler Gemeinschaften in den Herkunftsländern darstellt, hat man schon früh erkannt, dass eine nachhaltige Nutzung, die den Erhalt der Arten sichert, zugleich aber auch eine dauerhafte Einkommensquelle gewährleistet, sinnvoll ist und illegale Aktivitäten eindämmt.

Als NGO war Ihr Verband als Beobachter vor Ort, während die Vertreter der Staaten über den Schutz von Arten diskutierten. Ist es möglich, das Procedere in wenigen Sätzen grob zu umreißen, wie solch eine Verhandlung abläuft?

Monzel Die Vertragsstaatenkonferenz von Cites findet alle drei Jahre an wechselnden Orten statt. In Panama haben sich 2500 Teilnehmer aus 163 Ländern getroffen und zwei Wochen lang über tausende Seiten Dokumente diskutiert und Entscheidungen getroffen. Ein zentraler Aspekt ist dabei die Änderung der Anhänge I und II von Cites, in die einzelne Arten oder Artengruppen aufgenommen werden, um den globalen Handel mit unterschiedlich strengen Maßstäben zu regulieren. Die zentralen Debatten finden in zwei großen Komitees statt, wo auch die NGO‘s Rederecht haben und Ideen einbringen. Eine der bemerkenswertesten Entscheidungen in Panama war die Aufnahme sämtlicher Arten von Requiem-Haien in den Anhang II des Abkommens, so dass für deren Handel weltweit zukünftig der Nachweis der Nachhaltigkeit erbracht werden muss. Insgesamt wurden bei der Konferenz mehr als 500 neue Arten in die Anhänge aufgenommen. Zwischen den Plenarsitzungen finden sogenannte „side events“, so etwas wie Workshops, statt, bei denen bestimmte Aspekte des nachhaltigen Handels und dessen Überwachung im Detail diskutiert werden.

Was unterscheidet die Cites-Konferenz vom Welt-Naturgipfel in Montreal, der sich vor wenigen Wochen ebenfalls mit dem Artensterben befasste?

Monzel Bei der sogenannten CBD-Konferenz (Conference of Biological Diversity), die zweite ganz wichtige Artenschutz-Konferenz der Vereinten Nationen, liegt der Schwerpunkt nicht auf dem Handels-Artenschutz, sondern mehr auf dem grundsätzlichen Gebietsschutz. Erst mit einem gut kontrollierten Netz aus weltweiten Schutzgebieten kann es gelingen, den wirklich dramatischen Biodiversitätsverlust überhaupt noch in den Griff zu bekommen. Es ist daher ein historischer Erfolg, dass sich die Teilnehmer letztlich auf das Ziel von mindestens 30 Prozent zu sichernden terrestrischen und marinen Schutzgebieten einigten.

30 Prozent Naturschutzflächen, wie aktuell gehandelt, klingt zunächst gut. Der US-Biologe Edward Wilson hatte einmal 50 Prozent des Planeten gefordert.

Monzel Das ist richtig, man muss sich aber vor Augen führen, dass die Flächen, die jeder Staat für das 30-Prozent-Ziel von jeder anderweitigen Nutzung ausnehmen muss, immer auch einen – zumindest primär empfundenen – Verlust an alternativen Nutzungsmöglichkeiten bedeutet. Gerade für ärmere Länder des globalen Südens stellt das eine besondere Herausforderung dar.

Sie sind nicht nur DGHT-Präsident, sondern arbeiten in Saarbrücken im LUA und sitzen für die CDU im St. Ingberter Stadtrat. Wie gut kommt die Biosphärenstadt beim Naturschutz voran?

Monzel Ich finde, St. Ingbert hat sich als Biosphärenstadt in den vergangenen Jahren gut entwickelt. Denken Sie nur an den hohen Anteil an städtischen Grünflächen, die als Naherholungsräume, aber auch Inseln der lokalen Biodiversität fungieren. Dies hilft auch angesichts immer heißerer und trockenerer Sommer. Die Anlage von Nisthilfen für Gebäudebrüter oder von Blühstreifen für Insekten, wie auch die naturnahe Gestaltung innerstädtischer Gewässer sind ebenfalls Maßnahmen, die zur urbanen Artenvielfalt beitragen. Auch die Verkehrswende kommt voran, etwa durch Stärkung des Radverkehrs.

Noch einmal zurück zur DGHT: Wie ist es in der Biosphäre Bliesgau mit Reptilien und Amphibien bestellt?

Monzel In der Biosphäre Bliesgau ist die Situation ähnlich wie in anderen südwestdeutschen ländlichen Räumen. Einheimische Reptilienarten wie Mauereidechse, Blindschleiche oder Ringelnatter sind noch relativ weit verbreitet und mit stabilen Beständen vertreten. Problematischer sieht es für manche Amphibienarten aus. Durch Wegfall der natürlichen Lebensräume sind einige Arten wie Gelbbauchunke oder auch Wechselkröte heute überwiegend in Sekundärbiotopen anzutreffen, ihre Populationen müssen durch künstlich angelegte und dauerhaft gepflegte Gewässer gestützt werden.

Ein Biosphärenreservat sucht den Ausgleich zwischen Mensch und Natur. Müsste es viel mehr solcher Reservate geben?

Monzel Natürlich wäre es wünschenswert, wenn noch mehr Regionen als Modelle für nachhaltige Entwicklung in den Bereichen Ökologie, Ökonomie und Soziales entstehen würden. Allerdings sind die Hürden für eine Anerkennung durch die Unesco, und noch mehr für deren turnusmäßige Re-Zertifizierung, nicht gerade niedrig. Die Biosphäre Bliesgau zeigt, welch erheblicher Anstrengungen es dafür bedarf.

Was sagen Sie als naturverbundener Mensch: Kommen wir voran, letztlich uns selbst zu schützen, indem wir die Natur besser respektieren?

Markus Monzel auf der Cites-Konferenz in Panama. Foto: Monzel

03.07.2014, Niedersachsen, Bernsen: Eine Gelbbauchunke wird vor dem Aussetzen in einem Steinbruch in der Hand gehalten. Das ist eine Gelbbauchunke. (zu dpa: «Eier in die Fahrspur legen») Foto: Peter Steffen/dpa - Honorarfrei nur für Bezieher des Dienstes dpa-Nachrichten für Kinder +++ dpa-Nachrichten für Kinder +++ Foto: dpa/Peter Steffen