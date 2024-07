Neuer Ortsrat Hassel Markus Hauck macht’s noch einmal

Nur gnadenlose Zocker hätten auf eine Überraschung bei der Wahl des Ortsvorstehers in Hassel getippt – und ihren Einsatz verloren. In der Ortsverwaltungsstelle blieb am Donnerstagabend alles beim Alten: Markus Hauck, bisheriger Ortsvorsteher des St. Ingberter Stadtteils, wurde von dem neu konstituierten Ortsrat in geheimer Abstimmung wiedergewählt (wir berichteten kurz). Sechs Stimmen entfielen auf ihn. So viele Mandate haben die Christdemokraten. Neu ist seine Stellvertreterin: Monika Marx hat in der geheimen Abstimmung sieben Ja- und drei Nein-Stimmen bekommen.