St Ingbert Seit 80-Jahren Mitglied der Feuerwehr St. Ingbert

Laudator Wolfram Zintel, Löschbezirksführer in St. Ingbert, blickte auf die vergangenen 80 Jahre und das Wirken von Werner Mansfeld zurück. Im Kriegsjahr 1943 trat er in den Feuerwehrdienst ein. Den Dienst verrichteten die Mitglieder damals in einer ständigen Feuerwache, die in einem Luftschutzbunker in der Blieskasteler Straße eingerichtet war. Das Einsatzgebiet erstreckte sich dabei bis nach Pirmasens und Frankenthal. Nach Kriegsende startete er seine weitere Feuerwehrkarriere in der Freiwilligen Feuerwehr und besuchte ab 1951 Lehrgänge auf der Landesfeuerwehrschule.