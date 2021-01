Angriff auf Rettungskräfte in St. Ingbert : Mann attackiert Rettungskräfte in St. Ingbert

Foto: dpa/Nicolas Armer

St. Ingbert Am frühen Mittwochmorgen (27. Januar) gegen 0.25 Uhr ist in der Oberen Rischbachstraße in St. Ingbert ein Mann auf eine Rettungswagenbesatzung losgegangen. Der Mann hatte wegen eines medizinischen Notfalls selbstständig den Rettungswagen verständigt.