KV beantwortet Anfrage zu Mangelsituation in St. Ingbert Rechnerisch sogar zu viele Kinderärzte im Kreis

Real gibt es ihn, aber rein rechnerisch ist der Engpass bei der kinderärztlichen Versorgung in St. Ingbert nur Einbildung: So kann man die Rückmeldung der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) des Saarlandes auf unsere Anfrage kurz zusammenfassen. Hintergrund: Dr. Karsten Theiß schließt Ende dieses Monats seine seit über 30 Jahren bestehende Praxis in der Oststraße 68. Damit praktiziert nur Dr. Alexander Nisius in der Mittelstadt. Anfang Juli war er aus Neunkirchen mit Patienten in die Praxis von Dr. Wolfram Jost gewechselt und hatte auch den neuen Patientenstamm übernommen. Seine Kapazitätsgrenze ist ziemlich erreicht. Für Patienten auch aus Mandelbachtal, Blieskastel, Kirkel sowie Spiesen-Elversberg ein Problem – die wurden, so hatte Theiß erklärt, auch in St. Ingbert behandelt. Da Nisius Theiß‘ Patienten nicht übernehmen konnte, wurden diese auf Alternativärzte im weiteren Umland hingewiesen (siehe Infobox).