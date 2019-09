KEB-Kurs : Training in „Erste Hilfe“ fürs Kind

St. Ingbert . Die Katholische Erwachsenenbildung Saarpfalz (KEB) lädt am Samstag, 28. September, von 8.30 bis 16.30 Uhr zum Seminar „Erste-Hilfe in Bildungseinrichtungen (Schwerpunkt Kind)“ in den Konferenzraum der KEB, Karl-August-Woll-Straße 33 in St.

Ingbert, ein. Der Schwerpunkt des Erste-Hilfe-Trainings liegt in der Schulung von Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Notfällen im Säuglings- und Kleinkindalter. Geleitet wird das Seminar von Mitarbeitern der Malteser.