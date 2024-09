Gesundheitsminister Magnus Jung So steht es um die Zukunft des Kreiskrankenhauses St. Ingbert

Was der Gesundheitsminister indes nicht gebraucht hätte: das Gutachten der „Institute for Health Care Business GmbH“ zur künftigen Krankenhauslandschaft. Das war im Auftrag der Krankenkassen erstellt worden, hatte Raum für Klinikschließungen gesehen und auch im Kreiskrankenhaus St. Ingbert für trübe Stimmung gesorgt. Jung moniert, die Studie setze nicht am Status quo und politisch-realistischen Möglichkeiten an. Sondern es tue so, als könne man eine nicht vorhandene Krankenhauslandschaft planen.