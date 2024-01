Abendprogramm Magier trifft auf Komik-Poet in der St. Ingberter Kinowerkstatt

St Ingbert · Nimmt man den vergangenen Donnerstag in der St. Ingberter Kinowerkstatt einmal genauer unter die Lupe, und daran führt kein Weg vorbei, war an diesem Abend so einiges anders.

14.01.2024 , 12:58 Uhr

Rund 90 Besucher waren beim Auftritt der beiden Künstler in der St. Ingberter Kinowerkstatt dabei dabei. Foto: Jörg Martin

Von Jörg Martin

Das fing schon damit an, dass statt der großen Leinwand im Saal Requisiten, Couch und Sessel sowie zwei Wände aufgebaut waren. Also nichts mit Film. Auch, war das Publikum meist den reiferen Jahrgängen zuzuordnen und größtenteils nicht der Gruppe der Cineasten angehörig.