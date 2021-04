Kostenpflichtiger Inhalt: Ortsvorsteherin von Oberwürzbach : Was Lydia Schaar an ihrem Stadtteil liebt

Lydia Schaar, Ortsvorsteherin von Oberwürzbach, am Spielplatz hinter dem Dorfgemeinschaftshaus. Foto: BeckerBredel

Oberwürzbach Die Oberwürzbacher Ortsvorsteherin erzählt, warum ihr Dorf als Wohnort so begehrt ist und welche Projekte sie in der Zukunft noch anpacken will.