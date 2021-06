Live-Konzert in St. Ingbert : „Luigi Botta and Friends“ spielen in der ehemaligen JVA in St. Ingbert

„Luigi Botta and Friends“ spielen am Donnerstag, 15. Juli, um 19.30 Uhr in der ehemaligen JVA in St.Ingbert. Foto: Fotografie Prisma

St Ingbert Im Rahmen des „Kultursommers“ in der ehemaligen Justizvollzugsanstalt in der Neuen Bahnhofstraße in St. Ingbert sind am Donnerstag, 15. Juli, ab 19.30 Uhr „Luigi Botta & Friends“ zu Gast.

Packend, dynamisch und zugleich subtil tiefgehend. So empfinden die Zuhörer Luigi Botta während seiner Performance, so die Veranstalter vom St. Ingberter Stadtmarketing. Italienische Lebensfreude in einer perfekten Symbiose mit höchster künstlerischer Exzellenz entführen die Gäste in einzigartige Sphären. Neben seinen Auftritten als Solokünstler reist der vielseitige Musiker mit mehreren Formationen durch die Lande. Mit seiner Band „Luigi Botta & Friends“ ist fetzige Partystimmung garantiert. Eine Musikshow auf höchstem Niveau, die man nicht versäumen darf. Die Band präsentiert ihr Repertoire mit einer extra Portion Leidenschaft und Liebe zur Musik, mit der sie das Publikum sofort in ihren Bann zieht. Ein besonderes Highlight der Band ist natürlich Luigi’s Italo-Programm. Luigi Botta lädt ein zu einer musikalischen Reise nach Italien, bei der die Zuhörer keinen ihrer Lieblingssongs vermissen werden. Die schönsten Lieder von Eros Ramazotti, Umberto Tozzi, Zucchero oder auch Adriano Celentano werden auf beeindruckende und absolut professionelle Art und Weise dargeboten. Man spürt, dass die Künstler nicht nur Musik machen, sondern die Musik leben.

Damit der Konzertabend gelingt, werden die Gäste gebeten, die Abstandsregeln einzuhalten sowie beim Ein- und Auslass eine medizinische Maske zu tragen. Am Platz kann die Maske abgenommen werden. Die Kontaktdaten werden per Luca oder Corona Warn App erfasst. Wer kein Smartphone besitzt kann sich auch in ein Formular eintragen. Zutritt zur Veranstaltung erhalten ausschließlich Gäste mit tagesaktuellem negativen Test, Geimpfte oder Genesene.