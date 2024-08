Schul-Generalsanierung in St. Ingbert Altes Dachgebälk trägt bald neue Ziegel (mit Bildergalerie)

Die Blicke richten sich nach oben. Der große Gebäudekomplex der altehrwürdigen Ludwigschule ist rundum eingerüstet, ein Stoffgewebe schützt Dachstuhl und Bau vor Nässe. Neue Konter- und Traglatten sind in Teilen schon auf den Sparren des Gebälks. Die Biberschwanzziegel sind in Arbeit, sollen Ende August geliefert werden. Dann können die Dachdecker die 1300 Quadratmeter eindecken und das denkmalgeschützte Gemäuer wieder richtig dicht machen. An der Gebäudeseite Richtung Theodorstraße meißeln Handwerker unterdessen Verputz ab und legen den Sandstein frei. Risse, abgeplatzte Stücke, schadhafte Fugen – es gibt rundum in den kommenden Wochen und Monaten viel zu tun. Und nicht nur dort.