Feuerwehreinsätze in St. Ingbert und Bexbach : Eine Plastikschüssel brannte auf einem Herd in der Eichendorffstraße

Die Feuerwehr war am Donnerstagabend in der Eichendorffstraße im Einsatz: Foto: M. Zintel/Feuerwehr

St. Ingbert Der vergangene Donnerstag, 25. Juni, war für die Freiwillige Feuerwehr St. Ingbert ein heißer Tag – und das nicht nur wegen der Temperaturen. Verschiedene ihrer Löschbezirke mussten zu mehrere Einsätzen ausrücken, wie aus einer Pressemitteilung der Feuerwehr hervorgeht.

Gegen 18 Uhr wurde dann der Feuerwehr in Rohrbach und Hassel ein brennender Pkw auf der Autobahn kurz vorm Neunkircher Kreuz gemeldet. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten an der Einsatzstelle auf der A6 eine Rauchentwicklung im Motorraum des Fahrzeuges fest. Mit einem Strahlrohr wurde der Bereich durch die Rohrbacher Einsatzkräfte abgelöscht und mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Bei der Rückfahrt der Hasseler Feuerwehrleute musste zudem eine weitere Unfallstelle auf der A8 abgesichert werden.

Um 18:53 Uhr rückte der Löschbezirk St. Ingbert-Mitte in die Eichendorffstraße aus, wo Rauchwarnmelder Alarm geschlagen hatte. Aus einem Fenster des Hauses in der Eichendorffstraße in St. Ingbert drang bereits Rauch nach draußen. Die Feuerwehrleute verschafften sich, unter schwerem Atemschutz, Zugang zum Gebäude. Auf einem Herd entdeckten dann die beiden Feuerwehrleute eine brennende Schüssel. Diese wurde nach draußen gebracht, parallel wurde das Gebäude mit Überdruck belüftet. Es entstand ein Rauchschaden. Die Feuerwehr St. Ingbert war bei diesen Einsatz mit sechs Fahrzeugen vor Ort. Einsatzkräfte aus Hassel, die auf dem Rückweg von der Autobahn waren, wurden ebenfalls in die Eichendorffstraße dirigiert.