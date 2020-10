Gehnbachfreunde St. Ingbert : Live-Blasmusik zum Finale im Biergarten

Zum Abschluss der Biergarten-Saison am Niederwürzbacher Weiher im Junkerswald präsentieren die Gehnbachfreunde Live-Blasmusik mit dem Musikverein Hochscheid-Reichenbrunn. Am Samstag, 24. Oktober, von 16 bis 18 Uhr und am Sonntag, 25. Oktober, von 13 bis 19 Uhr heißt es „Auf ein letztes Bier im Freien“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken