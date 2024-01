St Ingbert Lions und Rotarier rücken enger zusammen

Beide Clubs betreuen seit vielen Jahren zahlreiche Aktionen in und um St. Ingbert, die ohne diese Hilfe nicht möglich wären. Lions finanziert zum Beispiel Schwimmkurse für Bedürftige der Tafel, unterstützt Ferienfreizeiten, auch die Anschaffung von Instrumenten für die Musikschule inklusive der Übernahme der Kosten für den Unterricht hochbegabter Schüler oder auch die Bergkapelle. Lehrer werden in der Fortbildung zur Vermittlung besonderer sozialer Kompetenzen unterstützt, ebenfalls die Jugendarbeit des Albert-Weisgerber-Museums. Hinzu kommen Spenden, etwa zur Betreuung krebskranker Kinder sowie finanzielle Hilfen in Einzelfällen für Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind.