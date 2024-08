Lions Club St. Ingbert Kreiskrankenhaus und Lions spenden für „Memory Walk“

Der ausgewählte Spendenempfänger ist in diesem Jahr die „PSP - Psychosoziale Projekte Saarpfalz gGmbH“, die auch die Netzwerkkoordinatorin des Gerontopsychiatrischen Netzwerks mit Schwerpunkt Demenz im Saarpfalz-Kreis (GPND) ist. Die Spende wird für die Veranstaltung „Memory Walk“ am 25. September in St. Ingbert verwendet, der vom Gerontopsychiatrischen Netzwerk gemeinsam mit anderen Partnern organisiert wird.