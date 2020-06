Lions Club spendet in der Corona-Krise : Spende hilft den Corona-Patienten

Lions Club spendet in der Corona-Krise

Dr. Oliver Adam (links), Ärztlicher Direktor des Kreiskrankenhauses, übergab die Spende des Lions Club an Thorsten Eich, den Geschäftsführer der Kreiskrankenhaus St. Ingbert GmbH. Foto: Christoph Brill

St. Ingbert Lions Club St. Ingbert unterstützt Kreiskrankenhaus mit Beatmungstechnik.

Der Lions Club in St. Ingbert hat 3000 Euro an das Kreiskrankenhaus gespendet. Die Finanzmittel wurden nach Angaben der Klinik zur Beschaffung von medizintechnischem Equipment eingesetzt. Konkret floss das Geld in ein tragbares, hochauflösendes Videolaryngoskopie-System für deren Intensivstation. Das System kommt insbesondere bei der Intubation von beatmungspflichtigen Coronavirus-Patienten zum Einsatz.