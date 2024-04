Lionsclub St. Ingbert Lions Club St. Ingbert spendet ein Klavier für das Mathildenstift

Das alte Klavier des Seniorenheims war nicht mehr stimmbar – die Missklänge waren unüberhörbar. Daher begab sich Werner Kiefer, der seit 18 Jahren einmal im Monat im Mathildenstift ehrenamtlich musiziert, auf die Suche nach einem geeigneten gebrauchten Instrument. Fündig wurde er in der Pfalz. Das Geld für das hochwertige Klavier, den Transport und den Klavierstimmer übernahm der Geschäftsbereich Soziales und Integration der Stadt. Aber der Lions Club St. Ingbert übernahm die Kosten von 740 Euro. Lions-Sekretär Harald Ansorge: „Es war es für uns selbstverständlich, dass wir dieses Projekt unterstützen. Das Klavier und die Musik sind pure Lebensfreude für die Menschen hier.“ Einrichtungsleiter Michael Blaumeiser bedankte sich bei allen Beteiligten. Ortsvorsteherin Irene Kaiser hob hervor: „Vielen Dank an Herrn Kiefer für das Engagement, an den Lions Club für die Spende und an die Stadt St. Ingbert für die Organisation.“