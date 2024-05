Lions-Club St. Ingbert unterstützt die Südschule Klasse 2000 bringt die kleinen Tiger in Bewegung

Die Gesundheitsförderer versuchen mit interessanten Materialien und spannenden Spielen neue Themen rund die Gesundheit in den Unterricht einzubringen. Diese Aufgabe übernimmt in diesem Schuljahr an der Südschule Isabel Wern-Behrmann. Die Physiotherapeutin hatte die kleinen Tiger schnell begeistert. Zunächst mit Bewegung, die ohne Schultische und -stühle auskam. Die Gesundheitsfördererin führte die Grundschüler über einen Abenteuerpfad, der auch als großer Ausdruck an der Tafel hing, und nur mit in die Hocke gehen, im Stand springen, mit Krabbeln, Schwimmbewegungen und im Einbein-Stand zu überwinden war.