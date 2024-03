Lidl-Wiedereröffnung in Rohrbach fand breites Interesse Verjüngungskur für einen Discountermarkt - nur drei Jahre nach der Einweihung

Man hatte den Eindruck, dass das Dorf auf den Beinen war. Rohrbacher Zentrum am vergangenen Freitag war zweifelsohne der Stegbruch, und dort die Lidl-Filiale. Die wurde vor drei Jahren von der Industriestraße näher zum Dorfzentrum verlegt. Ein großer Neubau entstand, die größte Lidl-Filiale in St. Ingbert. Nun wurde das gerade drei Jahre alte Gebäude wieder für einige Tage geschlossen, weil ein grundlegender Umbau anstand. Am Freitag wurde der neue Lidl eröffnet.