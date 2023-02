Von Dekoartikeln, über Schmuck bis hin zu selbstgemachter Seife : Tratschen und Bummeln auf dem Lichtermessmarkt

Karin Desgranges stellt ihren Schmuck auf dem Lichtermessmarkt in St. Ingbert vor. Foto: Isabelle Schmitt

St. Ingbert Auch in diesem Jahr bietet der St. Ingberter Markt wieder eine große Auswahl selbst gemachter Kunsthandwerke an.

Trotz Regen und kalt-nassem Wind ließen es sich die St. Ingberter an diesem Montag nicht nehmen den Lichtmessmarkt in der Fußgängerzone zu besuchen. Über 40 Stände mit Gewürzen, Dekoartikeln, süßem Gebäck oder selbst gemachter Seife waren dort vertreten. Einer der Stände gehörte Karin Desgranges. Sie kommt seit sieben Jahren auf den Markt und kennt ihre Kundschaft hier mittlerweile gut. „Es sind viele Stammkunden, die wissen dass ich heute hier stehe und dann natürlich gerne vorbeischauen“, erklärt die Dudweilerin. An ihrem Stand gibt es neben Modeschmuck, selbst gemachte Schutzengel in Anhänger-Form. „Ich habe eigentlich schon immer gerne neue Sachen mit Perlen und Steinen ausprobiert und so bin ich dann auf die Idee gekommen, kleine Engelchen und Hexen herzustellen.“ Seit etwa zehn Jahren gehe sie ihrem Hobby nun professionell nach und habe dabei eine ihrer Kreationen bereits patentieren lassen. Es mache ihr viel Spaß, auch wenn es oftmals ein hoher zeitlicher Aufwand sei.

Selbst gemachtes von Wollsocken bis Hundemäntel

Hildegard Meyer steht nur zwei Stände weiter, wo handgefertigte Tischdecken und Servietten angeboten werden. Gemeinsam mit ihrem vierjährigen Enkel Paul ist sie auf der Suche nach Geburtstagsgeschenken für die Familie. „Bei uns hat die Hälfte der Verwandtschaft im März Geburtstag, da bietet es sich an, hier nach kleinen Präsenten Ausschau zu halten“, sagt die 76-jährige. Der Nieselregen, der sich seit acht Uhr morgens immer wieder bemerkbar macht, störe die beiden nicht. „Wenn es zu nass wird, setzen wir uns in den Kaffe-Treff vorne in der Fußgängerzone. Dort machen wir dann eine Kuchen-Pause bevor das Bummeln weiter geht“, sagt Meyer und lacht. Sie selbst sei total begeistert von der großen Auswahl an Textilien auf dem Markt. „Es gibt Tischdecken, Wollsocken, gehäkelte Mützen und an einem Stand habe ich kleine Hundemäntel gesehen.“ Das werde nun auch ihr nächstes Ziel.

Neue Seifenprodukte auf dem Lichtmessmarkt

Ein Stand vor dem sich am Morgen auch schon einige Menschen tummeln gehört Helga Walter. Sie verkauft „alles was gut riecht“ in Form von Seifen, Duft- und Tonsteinen – und das bereits zum 38. Mal. „Wir kommen hier immer wieder gerne her, es ist viel los und man führt schöne Gespräche.“ So gehe es auch der Damenrunde, die sich gerade auf den Stand zu bewegt. „Wir tratschen und shoppen – kann man sich an einem Montag etwas besseres vorstellen?“

(bel)